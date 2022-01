Rodzina potrafi zniszczyć związek. "Teściowa włożyła głowę do piekarnika, wszystko po to, aby jej syn mnie rzucił"

Najgorsze, do czego się posunęła teściowa 42-latki, to próba zabójstwa. – Spaliśmy razem z partnerem u niej w mieszkaniu, to były początki naszej relacji. W pewnym momencie ona poszła do kuchni, odkręciła gaz i wsadziła swoją głowę do piekarnika. Próbowała nas i siebie otruć, bo jak później tłumaczyła, nie mogła znieść tego, że jej syn ma kobietę. Kolejnym razem poszła na policję, aby powiadomić, że nocuję u niego, choć nie jestem zameldowana – wyznaje Renata.