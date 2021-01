Nastolatki w Polsce nie mają dostępu do ginekologa. "Wzrosła liczba infekcji, wróciła kiła"

Z raportu Federy wynika, że w niektórych województwach (np. podkarpackim) jest tylko jedna przychodnia ginekologiczna, do której może zgłosić się nastolatka. Mowa oczywiście o przychodniach, które mają podpisaną z NFZ konkretną umowę na świadczenie takich usług. Co ciekawe, poradnie posiadające z Funduszem umowy o udzielanie świadczeń w zakresie położnictwa i ginekologii, otrzymują wyższe wynagrodzenie za porady udzielone pacjentkom niepełnoletnim.

Tylko 48 przychodni ma świadczenia

Problemem jest jednak sposób finansowania przychodni – jeśli nie podpisały kontraktu z NFZ na taką właśnie usługę, mają problem z jej rozliczeniem, a co za tym idzie z reguły odmawiają przyjęcia dziewczynek i nastolatek. Drugą, choć nie tak bardzo dotkliwą, przeszkodą jest specjalizacja lekarza. Świadczeń w zakresie ginekologii dla dziewcząt może bowiem udzielać jedynie lekarz specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Lekarz ze specjalnością endokrynologiczną, onkologiczną czy estetyczną ma prawo przyjąć w ramach Funduszu wyłącznie pełnoletnie pacjentki. Ginekologów ze specjalizacją dziecięcą jest natomiast w Polsce tylko garstka. Wszystko przez to, że uzyskać ją można wyłącznie na gruncie międzynarodowym.

Zgoda rodzica utrudnia wizytę

- W Polsce obowiązuje prawo, które pozwala osobom od 15 roku życia na współżycie. Od tego momentu zgoda rodzica na wizytę u ginekologa nie powinna być wymagana. Uważam, że każdy człowiek rozpoczynający życie seksualne powinien mieć nieograniczony dostęp do opieki zdrowotnej – zarówno rutynowych badań oraz kontroli ginekologicznych, jak i antykoncepcji. Wiele nastolatek wykazuje się odpowiedzialnością: decydują się na współżycie, ale chcą dobrać odpowiednie zabezpieczenie. Prawo wymagające zgody rodzica bardzo im to utrudnia - przyznaje.

- Kliniki musiałyby powstać również w mniejszych ośrodkach, gdzie dziś najbliższy gabinet ginekologiczny jest oddalony czasem nawet o kilkadziesiąt kilometrów od miejsca zamieszkania pacjentki. Pamiętajmy, że żadna metoda antykoncepcyjna nie jest w 100 proc. skuteczna. Jak nastolatka ma otrzymać antykoncepcję awaryjną, którą najlepiej przyjąć do 24 godzin po stosunku, jeśli do lekarza ma 20 km, a wolny termin przypada dopiero za pół roku? – mówi Banasiak.

"Wzrosła liczba infekcji przenoszonych drogą płciową"

- Wszystko, co umieściłyśmy w raporcie, jest do tej pory aktualne. Z badań wynika, że nastolatki podejmują współżycie wcześniej niż po 18 roku życia. Wzrosła liczba infekcji przenoszonych drogą płciową, wróciła kiła, także wśród młodych dziewczyn. Grozi to w przyszłości nowotworami, np. rakiem szyjki macicy, zagraża płodności. Dlatego uważam, że troską państwa powinno być zdrowie młodego pokolenia. Pamiętajmy, że te nastolatki za kilka lat będą dorosłymi kobietami, zechcą mieć dzieci. A wtedy zacznie się opóźnione leczenie różnych infekcji i chorób układu rodnego – opowiada w rozmowie z WP Kobieta.

- Rodzice licealistów, z którymi rozmawialiśmy podczas wywiadówek na początku naszej działalności, temat wizyty u ginekologa wiązali od razu z seksem i antykoncepcją. Ostatecznie nie zgadzali się na przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych. Z kolei nastolatki przychodzące na nasze spotkania przyznają, że nie mają zaufania do rodziców, psychologa szkolnego i pedagogów, więc w ogóle nie poruszają z nimi kwestii związanych z szeroko pojętą edukacją seksualną. W konsekwencji, wiedzy szukają na własną rękę, najczęściej w internecie, co czasem kończy się tragicznie: niechcianą ciążą, chorobami wenerycznymi – opowiada.

Nastolatkom brakuje wiedzy

Ekspertka przyznaje również, że dziewczyny wiedzą bardzo mało na temat wizyty u ginekologa: nie mają pojęcia, kiedy powinny pójść do lekarza, często nie zdają sobie sprawy, że potrzebują zgody rodzica. - Nawet jeśli nastolatka wie, do którego ginekologa się udać, często nie jest do tego przygotowana, obawia się wizyty, a przez to ją odwleka – mówi. - Niedawno napisała do nas dziewczyna, która ma 27 lat, nigdy nie współżyła i nigdy nie była u ginekologa, bo ma dużą nadwagę i wstydzi się iść do lekarza, boi się, że zostanie wyśmiana – wspomina w rozmowie z WP Kobieta.