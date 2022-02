Natalia Portnoy tworzy feministyczne porno. Mówi, ile zarabia i co powie swoim dzieciom

Przede wszystkim bardzo zwraca się uwagę na BHP pracy. Na planie zawsze jest tzw. mediator - czyli koordynator intymności, który pilnuje komfortu performerów. Chodzi o to, żeby między twórcami filmu nie doszło do żadnego przekroczenia granic. Kilki tygodni przed startem zdjęć dostajemy scenariusze wraz z bardzo szczegółowymi formularzami, dzięki którym reżyser dowiaduje się, jakie są nasze preferencje. Przykładowo, czy zgadzamy się na penetrację, seks oralny. Dodatkowo przed samymi zdjęciami procedura jest powtarzana, bo ktoś mógł w międzyczasie zmienić zdanie. Jednak najważniejszy punkt w to dbałość o zdrowie. Nie ma takiej możliwości, żeby performer, który gra aktywnie w scenie, był zakażony wirusem HIV. To jest coś, co bardzo odróżnia produkcje etyczne od mainstremowych. Wiem, że przy castingach do "tradycyjnych" filmów nie są wymagane żadne testy. Tu standardy są bardzo wyśrubowane - producenci sprawdzają aktualność naszych badań, bez ważnych testów nie ma wejścia na plan.