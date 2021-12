Iza pracowała w branży seksualnej. Teraz ostrzega inne dziewczyny

Trudno to określić konkretnie. To zależy od dnia, od klientów. To jest bardzo niepewny zarobek, czasem siedzi się gadając z naciągaczami, którzy próbują wyłudzić darmowe pokazy czy zdjęcia przez cały dzień za darmo, czasem trafiają się chętni by zapłacić i dorzucać napiwki. Miesięcznie od tysiąca do pięciu tysięcy złotych, z czego najczęściej było mi najbliżej dolnej granicy.