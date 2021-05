Robią podcast o pracy seksualnej. "Sprzeciwiamy się używaniu wobec nas obraźliwych słów"

Ola: To są te wszystkie słowa, którymi nazywa się osoby pracujące seksualne, czyli dziwka, k…, szmata… Można długo wymieniać. Wszystkie one są nacechowane pejoratywnie, nie mają neutralnego charakteru, nazywanie kogokolwiek w ten sposób służy obrażaniu i zawstydzaniu ze względu na seksualność. A my chcemy, by te słowa utraciły swoją niszczycielską moc, chcemy im zabrać zdolność obrażania innych. Wciągając do naszego języka te słowa, którymi zawstydza się nas i naszą seksualność, używając ich w innym znaczeniu, odbieramy im ich krzywdzącą moc. To też powoduje, że nie można za ich pomocą nas zranić.