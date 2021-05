Nie chcieli na swoim weselu alkoholu. Pandemia okazała się wymówką

– Miałam takie myśli, że moi przyjaciele i rodzina będą niezadowoleni, a potem powiedzą, że to było najgorsze wesele w ich życiu. Bo nie dość, że w czasie pandemii, w okrojonym składzie, to jeszcze bez wódki. Ale na szczęście na naszej imprezie mieliśmy świetnego wodzireja, który tak rozerwał gości, że tańczyliśmy do rana. Co prawda nie było zabawy w wężyka czy pociąg, żeby zachować ten dystans między ludźmi, za to w zamian mieliśmy zawody w duetach i gry dla par. Teraz z perspektywy czasu wiem, że gdyby na weselu nie było wodzireja, to mogłoby być ciężko, żeby goście na trzeźwo tak imprezowali – wspomina Kamińska.