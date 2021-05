Jedwabne koszule i luksusowe buty kupuje w lumpeksach. Płaci grosze

Właśnie tak. Kiedy ja wiele lat temu zaczęłam chodzić do szmateksów, to ludzie się ze mnie śmiali. Teraz to się stało totalnie modne. Już nie trzeba promować rzeczy z drugiej ręki, bo chyba wszyscy chodzą do szmateksów. To żaden wstyd, żaden obciach. Mam nastoletnią córkę i trochę mi zajęło, żeby zmienić jej myślenie na temat ubrań z lumpa. Jestem z niej bardzo dumna, że wreszcie przestała chcieć kupować rzeczy z sieciówki, które po kilku praniach po prostu się rozpadają. Teraz już sama zaczęła chodzić z koleżankami do second handów i znajduje sobie świetne ciuchy. Mam takie wrażenie, że w mniejszych miastach kobiety jeszcze trochę się wstydzą grzebać w lumpeksach, ale chciałabym im powiedzieć, że zupełnie nie ma się czym krępować. Gdy ja wchodzę do takiego sklepu, to jest szał. Rzeczy są wspaniałe, tanie, a do tego mają swoją historię. Czuję radość, gdy kupię coś za grosze, ponoszę, a potem mogę oddać koleżance, żeby i jej posłużyło. Ciuchy mogą nas łączyć i nie powinny być powodem do odczuwania wstydu, gdy są z drugiej ręki.