Nie chcą ochrzcić dziecka. Wolą ceremonię powitania w rodzinie

Tak. Rodzice mogą złożyć deklarację odnośnie do tego, w jakich wartościach chcieliby wychować dziecko, co chcieliby w nim utrwalić, jakie mają nadzieje z nim związane. Podobne deklaracje mogą złożyć rodzice honorowi, czyli osoby poproszone przez rodziców, by przyjęli rolę takich życiowych opiekunów, mentorów, osób, które będą realnie obecne w życiu dziecka. Jak porównuję to do chrztu, to mam wrażenie, że rodzice chrzestni to niejednokrotnie osoby, które tymi rodzicami są tylko z nazwy, a tak naprawdę nie mają bliskiej relacji z dzieckiem. Na rodziców honorowych zwykle wybiera się tych, którzy są realnie obecni w życiu dziecka. W kolejnym kroku rodzice honorowi też mogą złożyć swoje deklaracje, co chcą wnieść w życie tego młodego człowieka, czego go nauczą.