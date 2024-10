Ostatni dzwonek na kluczowy zabieg. Wiosną sobie podziękujesz

Aby nasza działka obrodziła w kolejnym sezonie warto w najbliższym czasie skupić się na odpowiednich pracach ogrodowych. Należy jednak wystrzegać się kluczowych błędów, które mogą wyrządzić więcej szkody niż pożytku roślinom i odpowiednio przygotować je do nadchodzącej zimy. Zadbaj o kwiaty, drzewa, krzewy i grządki we właściwy sposób, dzięki temu będziesz cieszyć się ich pięknym wyglądem już na wiosnę.

Nie popełniaj tych błędów w trosce o rośliny

Warto zwrócić uwagę na kilka powielanych schematów i pomyłek, które często zdarzają się działkowcom. Przymrozki zbliżają się wielkimi krokami, a pierwszym powszechnym błędem jest zaniedbanie przycinania roślin na czas.

Niektóre gatunki wymagają usunięcia chorych lub osłabionych pędów przed zimą. Cięcie sprawia, że są one mniej narażone na utratę wody, gdyż soki krążą w nich znacznie wolniej. Należy zwrócić uwagę na gałęzie drzew i krzewów. Mogą łamać się pod ciężarem śniegu, co zagraża całej roślinie. Jesienią możemy przyciąć m.in. jabłonie, śliwy i grusze, a także dęby, buki czy bluszcze.

Należy jednak pamiętać, że wszystko zależy od odmiany rośliny. Niektóre drzewa czy krzewy nie potrzebują, a nawet nie lubią cięcia przed zimą. Są nimi np. orzech, grab, klon czy brzoza. Za jesiennym cięciem nie przepadają także rośliny wrażliwe i wolno rosnące, takie jak azalie ogrodowe, forsycje czy kaliny.

Jeśli chodzi o nawożenie, to w okresie późnej jesieni najlepiej unikać stosowania nawozów azotowych, ponieważ pobudzają one wzrost nowych pędów. Takie działanie może przyczynić się do przemarzania roślin w okresie występowania niskich temperatur.

Pamiętaj o odpowiedniej ochronie delikatnych roślin przed zbliżającym się mrozem i śniegiem. Z listy materiałów lepiej wykreśl folię bąbelkową. Bezpośrednie owinięcie folią sprawi, że końcówki pędów zaczną zamierać, a kora pękać. Lepsze w tym wypadku będzie zabezpieczenie ich np. agrowłókniną lub słomą, a podłoża kartonami. Odpowiednia warstwa ściółki zapewni im właściwą izolację przed mrozem i zapobiegnie rozwojowi chwastów.

Częstym błędem jest brak odpowiedniej wentylacji pod osłoną. Wilgoć może sprzyjać rozwojowi pleśni i chorób grzybowych. Dlatego ważne jest, by zostawić chociaż niewielkie szczeliny w zabezpieczeniach.

Mniej słońca nie oznacza rezygnacji z podlewania

Wielu ogrodników myśli, że jesienna aura wiąże się z końcem podlewania ogrodu. To częsty błąd, który może zaszkodzić twojej roślinności. Nawet w chłodniejszych miesiącach rośliny potrzebują odpowiedniej ilości wody. Ziemia wciąż może być sucha po lecie, zwłaszcza jeśli długo nie występowały opady.

Rośliny zimozielone wymagają regularnego nawadniania. Pamiętaj jednak o dostosowaniu ilości wody do panujących warunków atmosferycznych. Czasami wystarczy lekkie podlewanie raz na jakiś czas. Co ważne, nie wolno tego robić silnym strumieniem wody, kierując bezpośrednio na roślinę, ponieważ prowadzi to do jej mechanicznych uszkodzeń np. rozerwanych liści i kwiatów. Z kolei polewanie gleby zbyt silnym strumieniem powoduje jej wymywanie i w konsekwencji uszkodzenie korzeni.

