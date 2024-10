Jesienią szczególnie zadbaj o ogród. Podlewaj o tej porze dnia

Ok, rozumiem

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Niektórzy twierdzą, że jesienią można całkowicie odpuścić podlewanie. To błędne myślenie. Twój ogród będzie zachwycać na wiosnę, pod warunkiem, że zadbasz o niego właśnie teraz. Sprawdź, jaką metodę polecają działkowcy.

Przełom października i listopada to okres, w którym wiele osób zaczyna myśleć o przygotowaniach ogrodu do mroźnej zimy. Choć dni stają się coraz krótsze i chłodniejsze, rośliny nadal potrzebują naszej troski. Ogrodnicy twierdzą, że odpowiednie podlewanie i przygotowanie gleby jest kluczowe do zachowania pięknego wyglądu i odpowiedniego wzrostu roślin na wiosnę. Okazuje się, że kwiaty, sadzonki i krzewy bez odpowiedniej pielęgnacji przed zimą, mogą nie przetrwać mroźnych miesięcy w dobrej formie.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Dlaczego podlewanie roślin jesienią jest aż tak ważne?

Podlewanie roślin jesienią jest kluczowe dla ich przetrwania w nadchodzących zimowych miesiącach. Wiele osób myśli, że spadek temperatury oraz deszczowa aura wystarczą do zaspokojenia potrzeb odżywczych roślin. Nic bardziej mylnego. W rzeczywistości, gleba często jest przesuszona po ciepłym lecie. Rośliny mogą nie mieć dostępu do odpowiedniej ilości wody, co osłabia ich system korzeniowy.

Odpowiednie nawadnianie wspiera procesy metaboliczne roślin. Dzięki temu są one bardziej odporne na choroby i szkodniki. Silniejsze rośliny to również zdrowsze plony w przyszłym roku. Nie możemy zapominać o młodych sadzonkach i krzewach, które wymagają szczególnej uwagi. Dbanie o świeżo wyrośnięte rośliny jest konieczne. Inaczej mogą nie doczekać wiosny.

Jak podlewać ogród jesienią? Pora dnia ma znaczenie

Działkowcy mają swoje sprawdzone metody na dbanie o ogród. Wielu z nich twierdzi, że podlewanie najlepiej przeprowadzać wczesnym popołudniem. Dlaczego? Temperatura powietrza jest wtedy wyższa, co pozwala wodzie lepiej wsiąknąć w glebę przed porannym czy nocnym chłodem. Zapobiega to m.in. rozwojowi chorób grzybowych.

Warto zastosować też technikę "głębokiego podlewania". Oznacza to, że zamiast małych, regularnych dawek, należy nalać większą ilość wody raz na jakiś czas. Strumień kierujemy prosto pod roślinę. Taki zabieg sprawi, że korzenie roślin będą mogły wilgotne podłoże nawet głęboko pod ziemią.

Jesienią szczególnie należy pamiętać o stałym monitorowaniu pogody. Jeśli zapowiadane są opady deszczu, warto dostosować plan podlewania do naturalnych warunków atmosferycznych. To zmniejszy ryzyko przelania i zapewni zdrowie roślin przez długi czas.

Dbając o swoje rośliny jesienią, przygotowujemy je do nadchodzących mrozów. Systematyczne podlewanie sprawia, że korzenie są zdrowe i silne. To kluczowe dla przetrwania roślin w trudnych warunkach.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!