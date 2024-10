Kluczowy okres na wysiew trawnika. Nie przegap tego terminu

Zastanawiasz się czy jesień jest dobrą porą roku na wysiewanie trawy? Niektórzy twierdzą, że można robić to wyłącznie wiosną. Nic bardziej mylnego. Pod warunkiem, że zastosujesz się do tej zasady.

Jesień to czas, kiedy natura maluje świat w piękne kolory. Liście zmieniają barwy, a powietrze staje się chłodniejsze. To również doskonały moment, aby zadbać o nasz trawnik. Mówi się, że doskonałym terminem na wysiew trawy jest wiosna, najlepiej od momentu rozpoczęcia wegetacji, aż do końcówki maja. Czy oznacza to jednak, że nie można siać trawy w pozostałych miesiącach? Wiele osób decyduje się na dłuższą przerwę w dbaniu o trawnik. Nie trzeba tego robić. Ciepłe, jesienne miesiące takie jak np. październik mogą być równie dobrym terminem na wysiew. Ważne, by zdążyć przed przymrozkami.

Czy można siać trawę jesienią? Wszystko zależy od temperatury

Wczesna jesień może okazać się jednym z lepszych okresów na wysiew nowej trawy. Temperatura powietrza jest jeszcze odpowiednia, a gleba pozostaje stosunkowo ciepła po lecie. To sprzyja szybkiemu kiełkowaniu nasion. Dodatkowo, w tym czasie opady deszczu są częstsze i bardziej regularne. Dzięki temu świeżo zasiany trawnik jest odpowiednio nawadniany, co zwiększa szansę na znaczny wzrost źdźbeł. Ogrodnicy uważają, że do wysiewu trawy w październiku termometry powinny wskazywać przez kilka dni min. 8-10 stopni Celsjusza. W tej sytuacji wysiew trawy powinien zakończyć się pomyślnie.

Miłośnicy zieleni zauważają, że w październiku trawa jest mniej narażona na chwasty. Szkodliwe rośliny zaczynają wyciszać się przed zimą. Twoje nasiona mają więc większą szansę na rozwój bez niepotrzebnej rywalizacji o miejsce w ogrodzie. Warto dodać, że trawnik wysiany wczesną jesienią ma czas na odpowiednie ukorzenienie się przed nadchodzącymi mrozami. Silne korzenie stanowią podstawę dla zdrowego i gęstego trawnika na wiosnę.

Trawnik zazieleni się szybciej niż myślisz

Aby cieszyć się pięknym trawnikiem na wiosnę, warto już teraz zadbać o odpowiednie przygotowanie gleby. Nawet najlepszej jakości nasiona nie wyrosną na słabo przygotowanym podłożu. Wykonaj na czas wertykulację i aerację ziemi. Zabiegi zapewnią glebie wystarczające napowietrzenie i dostęp do składników odżywczych, co sprzyja lepszemu przyjmowaniu się nowo wysiewanych roślin.

Kolejnym istotnym krokiem jest nawożenie. Wybierz nawóz bogaty w azot, który wspomoże wzrost trawy. Pamiętaj, aby stosować go zgodnie z zaleceniami producenta - nadmiar nawozu może zaszkodzić. Nie zapominaj również o regularnym podlewaniu (szczególnie w przypadku braku opadów). Wilgotna gleba sprzyja kiełkowaniu nasion i pozwala korzeniom odpowiednio rozwinąć się jeszcze przed nadejściem zimy.

