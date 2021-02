Nie pozwolono jej usunąć ciąży. Alicja Tysiąc wraca wściekła na wyrok TK

Alicja Tysiąc teraz

Życie Alicji to ciągła walka – wtedy i teraz. Po tym jak niemal straciła wzrok, nie mogła liczyć na pomoc z zewnątrz. Nie narzekała jednak na swój los i pracowała. – Pomoc państwa? Renta socjalna, a dalej radź sobie sama – ironizuje. – […] Walczę o to, co mi zostało, abym mogła w miarę samodzielnie funkcjonować. Przeszłam dwie operacje. Ale nadal wisi nade mną groźba całkowitej ślepoty – stwierdza.

Podkreśla, że mimo iż dwie dekady temu nie wiedziała, jak ludzie potrafią być podli, to nie żałuje tego, co zrobiła. – Mamy prawo decydować o swoim ciele. Mamy prawo do wyboru. Walka o dostęp do aborcji to walka o godność – kończy Alicja Tysiąc.