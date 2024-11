Nigdy nie rób tego jesienią. Tuje zaczną sypać się w oczach

Tuje, szczególnie te formowane w żywopłoty, rosną w szybkim tempie, co oznacza, że wymagają częstego przycinania, najlepiej 2-3 razy w roku. Pierwsze cięcie przypada na połowę marca, kolejne na czerwiec, a ostatnie na lipiec, maksymalnie do połowy sierpnia, by przygotować roślinę na zimę. Ważne jest, by nie dokonywać cięcia później, ponieważ może to prowadzić do niewystarczającej regeneracji i w konsekwencji do obumarcia rośliny.