Rozpuść w wodzie i podlej tuje. Przetrwają jesień i zimę

Drożdże to produkt, który od wieków wykorzystywany jest w kuchni, ale ma również zastosowanie w ogrodnictwie. Jesienią tuje potrzebują odpowiednich składników mineralnych, by wzmocnić się przed zimą. Drożdże są bogate w witaminy z grupy B oraz minerały, takie jak potas, wapń, magnez i cynk, które wspierają zdrowy rozwój roślin. Dlatego są do tego idealne.