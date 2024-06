Obraźliwe imię, które zostało zakazane. Wielu rodziców i tak chce je wybrać

Zanim wybierzemy imię dla swojego dziecka, często dokładnie je analizujemy. Sprawdzamy, co dokładnie oznacza i czytamy charakterystyki. Bywa, że decydujemy się na nie ze względu na swoich bliskich. W końcu to ogromne wyróżnienie, gdy nazwiemy swoją pociechę na czyją cześć.

Zdarza się, że rodzicom zależy, aby ich dziecko nosiło charakterystyczne, a do tego niespotykane imię. Inspiracji poszukują w otaczającym ich świecie, a nawet wśród celebrytów, którzy często w dość niekonwencjonalny sposób nazywają swoich potomków.

Niektórzy jednak idą o krok za daleko, sięgając po imię, które w przyszłości może przysporzyć dziecku nie lada problemów. Urzędnicy wówczas często sami interweniują, choć w skrajnych przypadkach i to może nie wystarczyć. Wtedy do akcji wkraczają konkretne przepisy.

Zapraszamy na grupę FB – #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!