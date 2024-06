Zapomniane imię żeńskie. Oznacza "ta, która nie daje spokoju"

Imię to jedna z rzeczy, która buduje naszą tożsamość. Mówi się, że to właśnie ono determinuje charakter człowieka. Coraz więcej osób skłania się ku klasycznym, polskim imionom. W ubiegłym roku największą popularnością wśród rodziców chłopców cieszył się Antoni, Ignacy czy Franciszek.

Co to za imię? Kazimiera, czyli damski odpowiednik imienia Kazimierz. W Polsce pojawiło się już w XVII wieku. Zawdzięczamy je Marii Kazimierze, żonie króla Jana III Sobieskiego. Oznacza "tę, która nie daje spokoju swoim wrogom", co pokrywa się z opinią etymologów. "Jest to dwuczłonowe imię słowiańskie, zawierające w pierwszym członie temat czasownikowy kazi- 'kazić, niszczyć', a w drugim rzeczownik -mir ‚pokój'" - czytamy na portalu Denon.