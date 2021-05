Od 6 lat ma HIV. Bał się, że już nikt go nie pokocha

– To, co chcą usłyszeć, to że nie umrą od razu. Padają pytania, ile czasu im jeszcze zostało. Gdy słyszą od nas, że HIV to nie wyrok i będą żyć długie lata, to naprawdę wielu z nich jest zdziwionych. Uprzedzamy, że na początku przyjmowania leków może się zdarzyć, że będą się gorzej czuć, ale później wszystko wraca do normy, a lekarz zadba o to, by zapewnić im komfortowe leczenie. Znam ludzi, których spotykam po 5 czy 10 latach od diagnozy i mówią, że nic w ich życiu się nie zmieniło albo wręcz przyznają, że jest lepiej, bo przewartościowali sobie pewne rzeczy – mówi nam Robert Łukasik.