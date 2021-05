Nie wydają grosza, a spełniają swoje marzenia. Prowadzą program na żywo

– Nagrywamy własnym telefonem, naszym statywem są książki. To wszystko jest za darmo. Nie mamy profesjonalnego oświetlenia ani studia. Po prostu siadamy w pokoju na krzesłach i włączamy transmisję. Dla nas najważniejsze jest to, że mamy szczere chęci i jesteśmy zaangażowani. Można mieć profesjonalny sprzęt za tysiące złotych, ale jeśli nie ma się serca, to tego, co się robi, to na nic się on nie zda – kwituje Gabriel.