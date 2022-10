On o kotlecie, ona o miłości, czyli dlaczego pytanie o przepis na rosół w programie randkowym jest szkodliwe [OPINIA]

"Nie wiem, co w niego wstąpiło, ale odkąd wróciłam do pracy po macierzyńskim, on myśli, że będzie jak wcześniej. Oczywiście, siedząc w domu gotowałam obiady, coś zawsze ogarnęłam, ale teraz nie widzę powodu, żebym to tylko ja miała to robić. A mąż jest wielce zdziwiony. Powiedziałam, że obowiązki domowe mamy dzielić. Zgodził się, ale wciąż nic nie robi. Nie był taki wcześniej" – pisze jedna z użytkowniczek popularnego forum. "Mój partner wymaga, żebym codziennie gotowała. Przy czym zaznaczam – obiadu ‘niemięsnego’ nie nazywa obiadem" – odpowiada jej inna. "Chłopak chce, żebym przyjeżdżała do niego codziennie i gotowała obiady" – zwierza się kolejna.