Ewa Wanat: W Polsce nawet w stolicy ludzie ukrywają się ze swoją seksualnością

Gdy okazało się, że kobieta może sama dostarczyć sobie rozkosz, np. przez masturbację, a przyjemność z seksu nie jest uzależniona od penetracji męskim penisem, pojawił się słuszny lęk. Tego, że seks zostanie całkowicie oderwany od prokreacji i stanie się taką samą częścią życia jak uprawianie sportu czy czytanie książek, boi się przecież dzisiaj polska prawica! Połowa ludzkości, która przez tysiąclecia była podległa i nie miała wpływu na to, jak wygląda świat, zyskuje świadomość, także seksualną, i zaczyna przejmować obszary należące do tej pory wyłącznie do mężczyzn. Wymyka się spod męskiej kontroli, także tej religijnej. Warto zauważyć, że to kobiety – dziś przede wszystkim starsze – najczęściej chodzą do kościoła. To one dają na tacę pieniądze…