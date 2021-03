Opiekunowie osób niepełnosprawnych bezradni. "W dostępie do szczepień pominięto nas, najsłabszą grupę społeczną"

"Oni nie mogą sobie pozwolić na kwarantannę czy izolację"

"Mój upośledzony syn jest zależny ode mnie"

– Obawiam się, że jakby Marek zachorował, a mnie nie wpuszczono by do szpitala, co jest ewidentne, to on by sobie totalnie nie dał z tym rady. I emocjonalnie i fizycznie to dla niego byłoby traumatyczne przeżycie. My z kolei musimy z mężem dbać o siebie, bo ktoś musi się synem opiekować – tłumaczy pani Koperska.