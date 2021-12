Pakowanie na podróż samolotem - jak wybrać walizkę i rozplanować bagaż

Przeglądając oferty producentów, najczęściej trafimy na takie materiały jak ABS, polipropylen, poliwęglan oraz poliester. Można również spotkać aluminium, ale tutaj znacząco poświęcamy lekkość na rzecz wytrzymałości. Najczęściej używa się ABS-u, który jest tani i lekki, ale sztywny i bardzo podatny na zarysowania. Większą trwałość zapewni poliwęglan. Cechuje go wysoka cena, ale również duża elastyczność i odporność na pęknięcia. Jego zaletą jest także lekkość. Wytrzymały i przyjazny cenowo, a do tego umiarkowanie ciężki jest polipropylen. Jeżeli szukacie kompromisu, to powinniście postawić właśnie na to rozwiązanie. Na deser zostawiliśmy poliester i inne tkaniny. Miękkie walizki zapewniają odrobinę plastyczności przy pełnym zapełnieniu i nie ma obaw o to, że pękną, ale za to mogą zostać rozcięte lub rozdarte. Dużym plusem jest również mnogość kieszeni.