Paolina Russo zdobywa pierwszą nagrodę Zalando Visionary Award we współpracy z Copenhagen Fashion Week

Herbert Hofmann, VP Creative and Buying w Highsnobiety: Wspaniale jest widzieć, że Paolina Russo ma silne relacje ze swoimi kreatywnymi partnerami, co jest niezwykle ważne dla stworzenia łańcucha dostaw, który dostarcza innowacje przy wykorzystaniu odpowiedzialnych procesów. Kreacje Paoliny Russo inspirują nie tylko dzięki wykorzystaniu materiałów, kształtów i kolorów, ale także dzięki jej zaangażowaniu w tworzenie odzieży, która przyczynia się do lepszej przyszłości mody. To była przyjemność być częścią tej podróży, nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, co przyniesie przyszłość dla Paoliny Russo.