"Patologiczne skrobanie i drapanie skóry". Blogerka normalizuje temat dermatillomanii

A jak wyjaśniła Kaczmarek na dermatillomanię cierpi 5 procent populacji. To "zaburzenie na tle psychicznym polegające na patologicznym skubaniu, drapaniu skóry m.in. pod wpływem cierpienia psychicznego. Na tym profilu jest was 138 tysięcy. Nawet 6900 z was może mierzyć się z tym co ja. W skali kraju to może być niemal 2 mln osób. Jest ogromna szansa, że każda_y z was zna kogoś z dermatillomanią. Jestem jedną z tych osób" – napisała 26-latka.