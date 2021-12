Monika Miller o stanie swojego zdrowia. "Pojawiły się guzy, które wyglądają niebezpiecznie"

- Niestety nastąpiło to, czego najbardziej się obawiałam. Jestem zmuszona na kilka dni położyć się do szpitala. Ze zdrowiem nie ma żartów i ostatni rok mi to udowodnił. Z resztą wiecie, bo nie raz i nie dwa ten temat tu poruszałam. Dbajcie o siebie pod każdym względem. Zaplanowałam na przyszły tydzień kilka prób, prace w studiu, ale lekarz powiedział mi: "Nie pani Moniko, zapraszam na obserwacje i badania". Trzymajcie się ciepło. Ja walczę z kolejnymi przeciwnościami losu - napisała Monika Miller na swoim profilu na Instagramie.