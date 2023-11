Pięć sprawdzonych sposobów na jesienną chandrę. "Kluczowe jest spojrzenie na wielu poziomach"

Cykliczność jest naturalnym rytmem, którym podąża natura. Każdą porę roku charakteryzują odmienne jakości, które niosą za sobą inne etapy i zasoby danego czasu. Jeśli uda nam się na chwilę zatrzymać, możemy świadomie czerpać z tego, co ma nam do zaoferowania cykliczny czas natury.

Wiosna - wszystko budzi się do życia, natura rozkwita po długiej zimie. To czas w którym nasza energia i motywacja zdecydowanie wzrastają i poszukujemy miejsca do ekspansji i zwiększonego działania.

Lato - nasza energia rozkręca się coraz bardziej. Dni są długie, słońce rozgrzewa nas i napędza do życia. Jest przyjemnie ale też intensywnie.

Jesień - to czas, w którym spowalniamy. Dni stają się coraz krótsze, coraz bardziej wchodzimy do środka, w głąb siebie. Natura przygotowuje się na przetrwanie zimy.

Świadomość cyklu, w którym się poruszamy, może dać sporo osadzenia, zrozumienia, jak funkcjonujemy oraz pełnego korzystania z zasobów każdego czasu. Jesień i zima mają dużo więcej do zaoferowania niż ciemne, krótkie i chłodne dni. To przede wszystkim sezonowe owoce i warzywa: dynia, brokuły, buraki, cukinia, jabłka, śliwki, gruszki, pigwa a także grzyby! Celebruj jesień i poddaj się jej naturalnemu rytmowi spędzając czas na powietrzu. To zaproszenie do pielęgnowania uważności, przebywania w naturze i jej czułej obserwacji.

Dla mnie to czas, w którym zdecydowanie częściej sięgam po biżuterię, ale jako artefakt o wymiarze symbolicznym. Kolorowe kamienie, naszyjniki wrzucone na golf, połyskujące kolczyki to moi wierni towarzysze. To talizmany, które dają mi symboliczne wsparcie, poprawiają nastrój a także zwyczajnie służą swoim pięknem. W okresie jesienno-zimowym nie wychodziłabym z ulubionego swetra, ale to właśnie biżuteria dodaje mi witalności i błysku.

Piękno to zdrowie - jak nie dać się jesiennej chandrze i pozostać aktywną także jesienią?

Zadbanie o kojącą energię i przytulną przestrzeń domu może zdecydowanie wpłynąć na nasz nastrój, a także na odprężenie i autoregulację. Ponieważ jesienią spędzamy zdecydowanie więcej czasu w domu niż latem, warto zadbać o przestrzeń, w której żyjemy. Jesienią, zwłaszcza wczesną, podczas spacerów znajdziemy kwitnące zioła, które mogą wypełnić nasze wazony zamiast letnich soczystych kwiatów. Owoce jałowca, dzika róża, krwawnik, nawłoć i wrzos mogą śmiało nasycić wnętrza pięknem. Jesień może okazać się przytulnym, magicznym i kojącym czasem, a natura wciąż ma nam wiele do zaoferowania w tym czasie.

Gdy poznamy rytm natury, będziemy lepiej funkcjonować na co dzień

Poszukaj tego, co cię wspiera. Co ważnego możesz zrobić dzisiaj dla ciała? Co dla głowy?