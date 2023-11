Kiedy mija lato i dzień staje się coraz krótszy, często moje treningi wypadają już po zmroku, wielokrotnie w deszczu lub mgle. Doceniam te ciemności za możliwość większego skupienia się - czy to na własnych myślach i odczuwaniu własnego ciała, czy to na słuchaniu podcastów lub po prostu muzyki. Po zmroku dociera do nas mniej bodźców wzrokowych i na ścieżkach biegowych jest mniej ludzi.