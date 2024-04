Pies śpi z tobą w łóżku? Lepiej to przeczytaj

Bezpieczeństwo psa w łóżku. Kilka ważnych zasad

O ile spanie z pupilem może być bardzo przyjemne, warto pamiętać, że nie każdy się do tego nadaje. Na pewno nie możemy wymuszać takiego zachowania, pies musi przyjść do nas sam. Poza tym nie wszystkie rasy możemy zaprosić do łóżka. Duże psiaki zajmą zdecydowanie zbyt wiele miejsca, aby było to dla wszystkich wygodne, a przepychanie się na niewielkiej przestrzeni może się nawet skończyć agresją.