Kot gryzie w trakcie głaskania? Przekazuje coś ważnego

Kot gryzie podczas głaskania? To sposób, w jaki próbuje ci coś przekazać

Koty są znane jako istoty niezależne, które chodzą własnymi ścieżkami, ale to wcale nie znaczy, że nie potrzebują bliskości i pieszczot. Wręcz przeciwnie, domowe koty same domagają się głaskania, po czym nagle i niespodziewanie atakują rękę człowieka. Dlaczego tak się dzieje? Czasami gryzienie oznacza po prostu, że kot ma już dość miziania i chce wrócić do swoich własnych spraw.