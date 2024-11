Pleśń na ścianie? Nanieś na plamy. Znikną w 15 minut

Jednym z domowych sposobów na pleśń jest mieszanka octu z ulubionym olejkiem eterycznym (zamaskuje ostry zapach). 250 ml octu należy połączyć z kilkoma kroplami olejku np. goździkowego lub herbacianego, a następnie spryskać roztworem zagrzybione powierzchnie i pozostawić na godzinę. Po tym czasie plamy powinny schodzić z łatwością. W przypadku silnych zabrudzeń czynność należy powtarzać do skutku.

W walce z pleśnią można użyć także wody utlenionej , którą większość osób trzyma w przydomowej apteczce. Zainfekowane miejsca należy polać obficie wodą utlenioną i pozostawić na 15 minut. Po wykonanym zabiegu należy przetrzeć całość wilgotną ściereczką z dodatkiem mydła, by pozbyć się pozostałości. Przy tej metodzie warto pamiętać, że woda utleniona może wybielić czyszczoną powierzchnię.

Aby uniknąć pleśni, kluczowe jest odpowiednie wietrzenie pomieszczeń i utrzymanie wilgotności poniżej 60 proc. Regularne otwieranie okien, szczególnie w kuchni i łazience, pomoże zredukować nadmiar wilgoci. Pomocne mogą okazać się osuszacze powietrza . Te urządzenia mogą znacznie obniżyć poziom wilgoci we wnętrzach narażonych na jej powstawanie.

Warto również zastosować specjalistyczne farby przeciwgrzybicze podczas remontu lub cyklicznego malowania ścian. Tworzą one barierę ochronną przed rozwojem pleśni i grzybów na ścianach i sufitach.

Należy regularnie monitorować szczelność dachu . Nawet niewielka ilość wody może prowadzić do problemu z pleśnią. Trzeba przede wszystkim pozbyć się przyczyny, a dopiero następnie niwelować skutki. Jeśli nie zareagujemy w porę, zawilgocenie dachu może osłabić więźb dachową, a w skrajnych przypadkach nawet spowodować katastrofę budowlaną.

