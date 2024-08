Ok, rozumiem

Zamocz i włóż do komory pralki. Pleśń zniknie w oczach

W komorze na detergenty pojawił się szary, nieprzyjemnie pachnący nalot? To pleśń. Trzeba się jej pozbyć jak najszybciej. Nie potrzebujesz do tego żadnych specjalistycznych specyfików. Wystarczą dwa składniki, które najprawdopodobniej masz już w domu.

Pralka to jedno z najczęściej używanych urządzeń w domu. Wymaga regularnego czyszczenia. Jeśli tak nie jest, z czasem może zacząć wydobywać się z niej nieprzyjemny zapach. To znak, że w środku urządzenia pojawiła się pleśń. Najczęściej można zauważyć ją w przegródce przeznaczonej na detergenty. Jak usunąć pleśń z szuflady pralki? Poznaj prosty sposób.

Zanurz gąbkę i włóż do szuflady pralki. Pozbędziesz się pleśni

Regularne czyszczenie pralki jest konieczne, aby urządzenie działało tak, jak należy. W tym celu nalezą dokładnie wyczyścić zarówno bęben pralki jak i komorę na detergenty. To właśnie w niej gromadzi się najwięcej zanieczyszczeń.

Jeśli pojawił się na niej szary bądź zielony nalot o brzydkim zapachu, to znak, że do środka wdała się pleśń, która przechodzi na ubrania. To właśnie ona odpowiada za nieprzyjemny zapach, a w skrajnych przypadkach może wywołać alergię skórną.

Jak pozbyć się pleśni z komory pralki? Sięgnij po produkt, który masz już w swojej kuchennej szafce. Potrzebujesz dwóch czystych gąbek, octu oraz wody. Zmieszaj ocet z wodą w proporcji 1:2, a w tak przygotowanym roztworze zanurz gąbki i umieść je szufladce. Pozostaw je tam na 15-30 minut, w zależności od stopnia zabrudzenia. Po tym czasie dokładnie przetrzyj komory gąbkami zanurzonymi w occie, a na końcu wytrzyj je do sucha papierem. Ocet wykazuje działanie wybielające i dezynfekujące, dlatego też z łatwością pozbędzie się nalotu.

Nie masz w domu octu? Możesz zamienić go na kwasek cytrynowy. Opakowanie kwasku rozpuść w ciepłej wodzie, a następne zanurz w nim gąbki. W przypadku mocnego zanieczyszczenia roztwór można podgrzać. Wówczas zadziała on jeszcze szybciej i efektywniej.

Jak uniknąć pleśni w pralce?

Specjaliści zalecają, aby czyścić pralkę co najmniej raz w miesiącu. Dotyczy to zarówno bębna jak i samej szuflady na detergenty. Jeśli chcesz ograniczyć pojawianie się pleśni w pralce, pamiętaj o tym, aby po każdym zakończonym programie pozwolić jej wyschnąć. Jak to zrobić? Wystarczy, że po wyciągnięciu wypranych ubrań otworzysz na oścież drzwiczki i szufladę pralki. Dzięki temu w środku nie będzie gromadził się nadmiar wilgoci, który sprzyja tworzeniu się pleśń. Trzymaj się tych dwóch zasad, a zapomnisz o brzydkim zapachu z pralki.

