Podatek od przelewów do męża? Warto pamiętać o jednym

Czy trzeba odprowadzać podatek od przelewów do męża?

Robisz mężowi przelew? Choć urząd skarbowy nie zabrania wspomagania finansowo najbliższej rodziny, choć może on nałożyć na nas kontrolę. Jak uchronić się przed ewentualnymi problemami? Wystarczy pamiętać o jednym.

Pary często mają własne konta. Zdarza się, że przelewają sobie z nich wzajemnie pieniądze na domowe wydatki. Czy powinniśmy odprowadzić od nich podatek? Sprawdźcie.

Przeczytaj, zanim zrobisz przelew

Jeśli przelewasz pieniądze na konto swojego małżonka, warto pamiętać o kilku zasadach, aby uniknąć problemów z urzędem skarbowym. Przede wszystkim dokumentacja przelewów jest bardzo istotna. Trzeba mieć "dowód przekazania na rachunek", który może być pokazany w przypadku kontroli. Ważne jest również właściwe tytułowanie przelewów. Zamiast niejasnych opisów, lepiej wyraźnie zaznaczyć, że jest to darowizna, np. pisząc "Darowizna - na święta".

Przy przekazywaniu gotówki należy uważać, ponieważ może ona podlegać opodatkowaniu, które wynosi od 3 do 20 proc., w zależności od stopnia pokrewieństwa.

Warto zaznaczyć, że istnieją limity nieopodatkowanych kwot, które np. w przypadku małżeństw, dzieci oraz innych członków najbliższej rodziny określono na 36 120 zł w ciągu 5 lat. Jednak dzięki Kodeksowi rodzinnemu i opiekuńczemu małżonkowie nie muszą zgłaszać większych przekazów, kierując się przepisem, że oboje powinni wspierać rodzinę zgodnie ze swoimi możliwościami.

Kary za niezapłacenie podatku

Członkowie najbliższej rodziny, nawet jeśli przekroczą kwotę darowizny wolnej od podatku, nie muszą go płacić. Ważne jednak, by każdą nadwyżkę mimo wszystko zgłaszać do urzędu skarbowego.

Istnieją jeszcze dwie grupy osób, które, choć do określonej kwoty zwolnione są z płacenia podatku, po jego przekroczeniu, powinny go uiścić. Pierwszą z nich jest dalsza rodzina, do której zaliczają się także zstępni rodzeństwa oraz ich małżonkowie. Oni mogą przekazać nam darowiznę w wysokości maksymalnie 27 090 zł. Jeśli otrzymamy ją jednak od innych osób, limit kwoty zwolnionej z podatku wynosi zaledwie 5 733 zł.

W przypadku przekroczenia podanych wyżej kwot należy liczyć się z obowiązkiem zapłacenia podatku wynoszącego od 3 do 20 proc. wartości darowizny.

Jeśli tego nie zrobimy, wówczas należy liczyć się z nałożeniem na nas kary w postaci maksymalnej stawki podatku, grzywny, a w skrajnych przypadkach nawet postępowaniem karno-skarbowym.

