Nie płacisz podatku od kota? Wysokość kary poraża

Roczny podatek od psa wynosi ok, 173 zł - kwotę tę należy zapłacić, jeżeli nasza gmina zdecydowała pobierać tę opłatę. Co w przypadku mniejszych czworonogów, jakimi są koty? Tutaj spraw wygląda nieco inaczej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygnatura akt III SA/Wa 615/09) zadecydował, że podatek od kota płacimy wówczas, gdy za pupila zapłaciliśmy konkretną sumę. Czy istnieje sposób na to, aby uniknąć płacenia podatku od kota?

Posiadasz kota? Sprawdź, czy nie obowiązuje cię płacenie podatku

Serwis Infor podał cenną informację dla każdego właściciela kota. Jeżeli za pupila zapłaciliśmy więcej, niż tysiąc złotych, jesteśmy zobowiązani do zapłaty podatku o wysokości 2 proc. wartości czworonoga.

Dla przykładu - jeżeli kupiliśmy rasowego kota norweskiego leśnego, za którego musieliśmy zapłacić 3,5 tys. zł, jesteśmy zobowiązani do zapłaty podatku o wysokości ok. 70 zł. Nieco drożej sprawa prezentuje się w przypadku np. Maine Coonów - przedstawiciel tej rasy może kosztować 6 tys. złotych, a wówczas podatek podskoczy do ok. 120 zł.

Jeżeli nie chcemy narobić sobie kłopotów i płacić kary finansowej, w przeciągu 14 dni od zakupu rasowego kota wypełnijmy deklarację PCC-3 i dostarczmy ją do urzędu skarbowego. Niezapłacenie podatku od kota skutkuje karą o wysokości od 1/10 pensji minimalnej nawet do... jej 20-krotności! Tak więc wysokość obciążenia finansowego za brak zapłaty podatku od kota to kwoty od 430 do 86 tys. złotych.

Kto nie musi płacić podatku od kota?

Na to pytanie odpowiedź jest bardzo prosta. Podatku od kota nie płacą osoby, które przygarnęły zwierzę ze schroniska lub wprost z ulicy, a także te, które otrzymały pupila w darowiźnie (jednak z zachowaniem wskazanego limitu wartości) jak również osoba, która zakupiła kota od sprzedawcy, który wystawił fakturę VAT.

