Za przelew od rodziców możesz zapłacić podatek. Są dwie zasady

Od czasu do czasu zdarza się, że przelewamy w prezencie bliskiej osobie pieniądze. Sami również możemy dostać darowiznę od rodziny na konto. Warto pamiętać, że w niektórych przypadkach od kwoty trzeba odprowadzić podatek.

Darowizny od najbliższej rodziny - matki, ojca, ciotki, wujków, dziadków, rodzeństwa i małżonków - są zwolnione z opodatkowania. Trzeba jednak spełnić kilka wymogów. Co do zasad, najważniejsze, aby przelewana kwota nie przekraczała limitu. Mamy trzy progi podatkowe:

Progi to niejedyna zasada. Druga dotyczy dopilnowania, aby darowizny od jednej osoby nie przekroczyły wskazanych limitów zarówno w bieżącym roku, jak i przez pięć lat wstecz. Wówczas nie musimy zgłaszać otrzymania pieniędzy, ale przelewy muszą być zatytułowane "darowizna".

Musimy też pamiętać, że nie tylko pieniądze wliczają się w dobra ofiarowane przez bliskich, lecz także m.in. działka, mieszkanie czy samochód. W tych przypadkach, jeśli nadal jest to darowizna od najbliższej rodziny, będziemy zwolnieni z podatku, jeżeli w przeciągu pół roku od otrzymania darowizny złożymy druk SD-Z2. Dokument składamy, kiedy wartość otrzymanego wsparcia jest wysoka, ale nadal mieszcząca w limicie.

Kiedy darowizna przekracza limit, należy zgłosić jej otrzymanie do urzędu.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!