Podlej ogórki złotym nawozem. Nie nadążysz ze zbieraniem plonów

Ogórki są jednymi z najczęściej wybieranych warzyw do sadzenia w ogródkach. Oprócz tego, że ich "domowy" oraz naturalny smak jest znacznie lepszy niż tych, które są dostępne w supermarketach, ich uprawa także nie jest trudna. Wystarczy trzymać się jedynie kilku zasad, żeby cieszyć się dużymi plonami. Pomoże również tzw. złoty nawóz.

Jak zrobić złoty nawóz do ogórków?

Jedną z najważniejszych zasad dotyczących sadzenia ogórków, jest ta, że ogórki powinniśmy zasadzić dopiero w momencie, gdy temperatura na zewnątrz wynosi minimum 18 st. C. Idealnymi warunkami do ich uprawy jest natomiast 22-24 st. C.

W uprawie ogórków ważne jest również dostarczenie im wszystkich substancji niezbędnych do prawidłowego wzrostu. Jak możemy to zrobić? Wystarczy zrobić złoty nawóz i podlewać nim ogórki zarówno po posadzeniu, jak i w trakcie kwitnienia.

Do stworzenia złotego nawozu potrzebujemy pół łyżeczki zmielonej kurkumy i pół łyżeczki sody oczyszczonej. Składniki należy wymieszać i zalać szklanką ciepłej wody. Całość pozostawiamy na dwie godziny. Po tym czasie rozcieńczamy w 1,5 l wody. Ogórki podlewamy raz na dwa tygodnie.

Przygotuj nawóz z drożdżami

Istnieje także inny nawóz, dzięki któremu ogórki będą rosły jak szalone. Aby go przygotować, potrzebujemy trzech składników: wody, cukru i drożdży w proszku.

Litr wody mieszamy z 11 g drożdży. Następnie do roztworu dodajemy łyżeczkę zwykłego cukru. Dokładnie mieszamy, aż wszystkie składniki się połączą. Powstały nawóz odstawiamy na godzinę w ciepłym miejscu, aby umożliwić proces fermentacji. Po wyznaczonym czasie rozwadniamy odżywkę z ok. 10 litrami wody. Aby w pełni wykorzystać potencjał nawozu, jedną sadzonkę podlewamy ok. 450 ml roztworu.

