Genialny nawóz z obierek po ziemniakach. Natychmiast odżywi rośliny

Domowe nawozy znowu wróciły do łask. Dlaczego?

Każda roślina, czy to ogrodowa, czy doniczkowa, ma swoje indywidualne wymagania. Niektóre kwiaty przepadają za mocno nasłonecznionym stanowiskiem, inne preferują półcieniste, a jeszcze inne najlepiej rozwijają się w cieniu. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy przychodzi do wyboru ziemi. Nie każda roślina będzie rozwijała się w ziemi uniwersalnej. W przypadku większości roślin ogrodowych będzie ona zbyt ciężka i zbyt zbita, co może doprowadzić nawet do obumarcia rośliny.