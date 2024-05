Podlej tym pomidory. Nie nadążysz ze zbieraniem plonów

Soczysty, skąpany w słońcu pomidor to smak lata zamknięty w warzywie . W sezonie jemy je na potęgę. Nic więc dziwnego, że tak wiele osób decyduje się na samodzielną uprawę pomidorów. Można zasadzić je w ogrodzie , a nawet na balkonie.

Uprawa pomidorów nie należy do najłatwiejszych. Warzywa są atakowane przez szkodniki czy choroby grzybowe, co negatywnie odbija się na ich kondycji. Jak dbać o pomidory, żeby plon był obfity i zdrowy?

Pomidory to wyjątkowe warzywa, które można uprawiać w ogrodzie, a nawet na balkonie. Pierwsze prace przy pomidorach powinny odbyć się już na początku marca. Nasiona należy umieścić w rozsadzie i regularnie je podlewać. Po kilku tygodniach wypuszczą pierwsze liście.

Kiedy sadzić pomidory do gruntu? Niezależnie od tego, czy masz pomidory z rozsady, czy gotowe sadzonki, można zasadzić je dopiero po tzw. zimnej Zośce , czyli w drugiej połowie maja. Pamiętaj, aby zapewnić roślinie odpowiednią ziemię. Wybierz taką, która jest piaszczysto-gliniasta, o neutralnym odczynie kwasowym. Kupisz ją w każdym sklepie ogrodniczym.

Odpowiednia ziemia to jeden z najważniejszych aspektów uprawy pomidorów. Warzywa pobierają z niej mnóstwo cennych składników odżywczych, dlatego konieczne jest regularne nawożenie. Jaki nawóz do pomidorów będzie najlepszy? Wybierz odżywkę bogatą w fosfor, azot i potas. To składniki, które są niezbędne, aby pomidory mogły prawidłowo się rozwijać.