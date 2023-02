Podwójnie wyjątkowy dzień, czyli zaskocz ją w walentynki i uklęknij na jedno kolano

Co więcej, niezależnie od tego, czy odbędzie się to w restauracji, na wyjeździe czy na spacerze – wybranka nie będzie się niczego spodziewać. Walentynki staną się doskonałą przykrywką, a ukochana do samego końca będzie myśleć, że kolacja w eleganckim miejscu to po prostu randka z okazji Dnia Zakochanych. Nie oznacza to jednak, że ominą cię przygotowania! Poza zarezerwowaniem stolika w restauracji czy pokoju w hotelu będziesz przede wszystkim potrzebować pierścionka.