Pokazała Polsce wspinaczkę. "Myślę, że podobnie miał Adam Małysz"

Później, kiedy wyspecjalizowałam się we wspinaniu na czas i pojawiła się droga do bicia rekordu świata, musiałam regularnie jeździć do Tarnowa. Długo znajdowała się tam jedyna w Polsce 15-metrowa ściana, na której mogłam trenować. W 2016 roku, żeby przygotować się do mistrzostw świata, wyprowadziłam się nawet tam na miesiąc czy dwa. Wynajmowałam dwa mieszkania – w Tarnowie i w Lublinie. Zainwestowałam dużo prywatnych pieniędzy, bo w sporcie nieolimpijskim nie ma wielkich sponsorów ani wsparcia. Wtedy byłam czwarta – a to właściwie nic nie oznaczało. Nie miałam żadnego stypendium, startowałam w mało popularnej dyscyplinie... I to był moment przełomowy w mojej karierze.