Pokazuje, że świat zero waste nie jest taki straszny. "Lepiej działać nieidealnie, niż wcale"

Wydaje mi się, że minimalizm jest dla ludzi mniej przerażający niż zero waste. W przypadku tego pierwszego nie jest powiedziane, ile dokładnie mamy mieć rzeczy - po prostu staramy się ich ilość ograniczyć. Zero waste teoretycznie zakłada dążenie do ilości zero, co jest bardzo ambitnym założeniem. Tu jednak nie chodzi o to, by dojść do zera, a o to, by było jak najmniej odpadów. Z tego względu powstało zastępcze pojęcie "less waste". Moim zdaniem w każdych warunkach można przejść na minimalizm i zero waste - wszystko jest kwestią podejścia i tym, jakimi wartościami chcemy się kierować.