Na święta wydamy 200 zł więcej. Polacy dzielą się pomysłami, jak zaoszczędzić

Z badania przeprowadzonego w listopadzie br. przez firmę doradczą Deloitte wynika, że w tym roku na święta wydamy 200 zł więcej niż na poprzednie. Czy to oznacza, że Polakom powodzi się lepiej? Niestety wiele domowych budżetów dotkliwie nadszarpnęły w tym roku podwyżki czynszów, wody, prądu, gazu, żywności, benzyny i usług. Jest jednak kilka prostych patentów, by nie wydać w grudniu więcej niż to konieczne, a do tego zrobić przemyślane zakupy i prezenty.