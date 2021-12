Świąteczne trufle DIY, którymi zaskoczysz bliskich

Śmietankę podgrzej w rondelku. Gdy będzie ciepła, dodaj cukier puder Diamant, skórkę z pomarańczy i olejek migdałowego. Wszystko dobrze wymieszaj i zagotuj. Gdy to się stanie, zdejmij rondelek z palnika i dodaj czekoladę, a następnie wymieszaj, by składniki się połączyły na gładką masę. Gdy wystygnie, wstaw masę do zamrażalnika na około 20 minut by stężała. Po tym czasie wyjmij ją z lodówki, wycinaj łyżeczką okrągłe kształty, formuj kulki i obtaczaj w kakao, wiórkach kokosowych lub Cukrze Drobnym Diamant. Jest to bardzo przyjemna czynność, dlatego chętnie wezmą w niej udział dzieci!