Majtki w upały. Nosić czy nie nosić? Lekarz podpowiada, jak zminimalizować ryzyko infekcji

Chciałbym jednak zaznaczyć i przypomnieć w tym miejscu, że lato, basen, bielizna oczywiście potęgują możliwości rozwoju infekcji, jednak najczęstszym powodem zakażeń są kontakty intymne. Trzeba pamiętać, że wymiana flory, jaką sobie serwujemy podczas współżycia, niestety jest związana z ryzykiem pojawienia się czynników chorobotwórczych, które będą powodowały objawy zakażenia i to bez względu na porę roku, chociaż latem do infekcji zwłaszcza grzybiczych dochodzi zdecydowanie najczęściej. Jeśli mamy do czynienia z infekcją partnerską, którą wiążemy ze współżyciem, trzeba mieć świadomość, że jeśli objawy nie ustąpią po leczeniu jednego z partnerów, powinni być leczeni oboje.