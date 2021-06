Gdy partner jest chorobliwie zazdrosny. Rozstać się czy trwać?

- Coś we mnie pękło wtedy, a on, zamiast mnie uspokoić, to podsycał moje złe emocje. Gdy przed seksem powiedział mi, że nie będzie się tłumaczył z tego, co go łączy z tamtą, nie wytrzymałam. Chciałam tylko wtedy usłyszeć, że to ja jestem najważniejsza, niestety tego nie powiedział – wyznała ze smutkiem Kaśka. - Od tamtego czasu było tylko gorzej, on milczał, ja się wyżywałam SMS-ami, aż straciliśmy kontakt.