Polka mieszka w Wenezueli. Wprost mówi o "piekle kobiet"

Niestety tak jest. Co więcej, te kobiety, które często bardzo młodo zachodzą w ciążę, nie mają możliwości i środków, by opuścić prowincję, wyjechać do dużego miasta za pracą. One zostają w tych wioskach, gdzie klepią biedę. Ich dzieci robią potem to samo i koło się zamyka. Stąd moja inicjatywa, która ma dać tym kobietom pracę i środki na utrzymanie się. Inicjatywa, która ma je zachęcić do lokalnej produkcji czekolady, która ma pomóc im nabyć nowe umiejętności, zachęcić do aktywności, a przez to - wspomóc przyszłość ich, ich dzieci i przyrody.