Zamieszkała w Kolumbii. Mówi, co spotkało ją na ulicy w Medellin

Nie, chociaż zgłosiłam im sprawę. Powiedzieli, że nie mogą wejść do domu tego człowieka. Zaproponowali mi, że możemy iść do komisu i poszukać. To nie miało większego sensu. W końcu dowiedziałam się, że telefon jest w sklepie elektronicznym w centrum handlowym. Przez znajomego udało się dotrzeć do właściciela sklepu, który potwierdził, że kupił mój telefon od złodzieja i może mi go odsprzedać. Kupili go za równowartość około tysiąca złotych, a mnie odsprzedali za 400 zł. Podsumowując, odkupiłam swój własny telefon.