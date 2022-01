Polka prowadzi projekty naukowe w Chile. "Spakowałam walizki w dwa tygodnie"

To zależy. Tu istnieje coś takiego, co nazywane jest pozytywną dyskryminacją. Oznacza to, że czasem z racji europejskiego pochodzenia można tu mieć pewne profity w różnych sytuacjach. Jednak z drugiej strony, zawsze biały człowiek będzie tu postrzegany jako ten bogaty, więc w wielu miejscach zapłaci o wiele więcej niż miejscowy. To jest nagminne i do tej pory mnie uderza.