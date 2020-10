Polka podbija świat mody. Kim jest Maja Zimnoch?

Podczas Paris Fashion Week Maja Zimnoch prezentowała kolekcje Kenzo i Diora. Wyjście na wybieg stanowił dla niej nie lada wyzwanie, ale był też przepustką do dalszej kariery. Udział w wydarzeniu Maja Zimnoch podsumowała, mówiąc, że to była wielka przygoda, choć trudna i wymagająca. Dopowiedziała w rozmowie z Plejadą, że zdaje sobie sprawę, że to był skok na głęboką wodę, ale niczego nie żałuje.