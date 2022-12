Połóż na parapecie. Wilgoć na oknach już się nie pojawi

Wilgoć w domu to coś, co powinno zaniepokoić. Oznacza bowiem ryzyko pojawienia się grzybów i pleśni, które są szkodliwe dla zdrowia. Jeżeli tylko zdamy sobie sprawę, że wilgoć zawitała i do naszych czterech ścian, koniecznie wypróbujmy jeden z poniższych sposobów, aby zatrzymać niebezpieczny proces.