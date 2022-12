Umieść rolkę papieru toaletowego w szafie. Szybko sobie podziękujesz

Kiedy nam się już uda wykurzyć nieprzyjemny zapach, trzymajmy się prostych zasad, aby nie powrócił. Pierwszą sprawdzoną metodą jest częste, co kilka dni, wietrzenie szaf, by zapewnić właściwą cyrkulację powietrza. Otwierajmy drzwi, wyciągajmy szuflady, poprzekładajmy ubrania. Co kilka miesięcy przewietrz też nienoszone ubrania, wyciągając je z komód i ponownie składając. W lecie nie zapominaj o swetrach - to idealny moment, by je wywietrzyć na dworze.